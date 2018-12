© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex ct del Belgio Marc Wilmots, parlando a RMC Sport in Francia, ha difeso Radja Nainggolan dopo la decisione del suo successore Martinez di non convocarlo per il Mondiale e per le partite successive: "Quando ero allenatore, l'unica cosa che contava per me era il campo. E Radja è sempre stato performante, di lui ho sempre detto che avrebbe meritato un posto tra i convocati". A riportarlo è FcInterNews.it.