Women's Champions League, sorteggio danese per Juventus e Fiorentina

A Nyon si sono tenuti i sorteggi per i sedicesimi di finale della UEFA Women's Champions League. Il Lione campione in carica sfiderà i norvegesi dell'Avaldnses, mentre la Juventus, all'esordio nel torneo, se la vedrà con il Brøndby. Avversaria danese anche per la Fiorentina, abbinata al Fortuna Hjørring.

Honka (FIN) - FC Zürich (SUI)

Fiorentina (ITA) - Fortuna Hjørring (DEN)

Ajax (NED) - Sparta Praha (CZE)

Avaldsnes (NOR) - Lyon (FRA, campione in carica)

Ryazan-VDV - FC Rosengård (SWE)

Juventus (ITA) - Brøndby (DEN)

SFK 2000 Sarajevo (BIH) - Chelsea (ENG)

Atlético Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Thór/KA (ISL) - Wolfsburg (GER)

Gintra Universitetas (LTU) - Slavia Praha (CZE)

BIIK-Kazygurt (KAZ) - Barcelona (ESP)

Somatio Barcelona FA (CYP) - Glasgow City (SCO)

ŽFK Spartak (SRB) - Bayern München (GER)

St. Pölten (AUT) - Paris Saint-Germain (FRA)

WFC Kharkiv (UKR) - Linköping (SWE)

LSK Kvinner (NOR) - Zvezda-2005 (RUS)