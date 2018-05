Xabi Alonso: "A Kiev può succedere di tutto. Ai Reds serve gara perfetta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Xabi Alonso ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della finale di Champions fra Real Madrid e Liverpool, entrambe sue ex squadre: "Sarà una partita speciale per me visto il legame con entrambi i club. Può succedere di tutto, considerando il passato di questa Champions mi aspetto davvero qualunque cosa. Il Liverpool dovrà fare la partita perfetta, mentre il Real Madrid sarà la solita squadra che si esalta in queste sfide".