Xabi Alonso: "Real Madrid più esperto, il Liverpool sarà emozionato"

Intervenuto ai microfoni di beIN Sports, Xabi Alonso ha parlato della finale di Champions League che vede contrapposte due sue ex squadre: "Il Liverpool dovrà fare molto bene per superare il Real Madrid, che ha molta esperienza. È un fattore importante ma non decisivo. Anche l'emozione di giocare la prima finale deve essere presa in considerazione. Spero che ci siano dei gol e che sia una finale animata. I tecnici hanno personalità diverse. Zidane è più calmo e Klopp ha bisogno di trasmettere passione ed energia".