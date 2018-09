Young Boys, protesta contro gli eSports. I tifosi lanciano joystick

Curiosa protesta quella andata in scena nella giornata di ieri allo Stade de Suisse di Berna durante la sfida fra Young Boys e Basilea. I tifosi, poco prima della metà del primo tempo, hanno costretto l'arbitro ad interrompere la sfida per lancio di palline da tennis e joystick della PlayStation. I sostenitori elvetici hanno protestato contro la potenziale introduzione degli eSports (sport elettronici) fra i club professionistici. Corredato al lancio, anche diversi striscioni fra cui un simbolo della 'pausa' e alcune scritte denigratorie verso questo nuovo modo di 'interpretare' lo sport.

Young Boys ultras threw tennis balls and PS4 controllers on the pitch during game against Basel to protest eSports pic.twitter.com/N402uKyjLt

— Hipcat (@ScottSlocombe) September 24, 2018