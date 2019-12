Youth League - Bayer-Juve 0-5, bianconeri straripanti: ottavi conquistati

Fonte: inviato a Leverkusen

La Juve Primavera chiude in bellezza, con un’altra grande vittoria, il girone di Youth League e si conferma regina indiscussa. A Leverkusen, con la storica qualificazione agli Ottavi già in tasca, i bianconeri di mister Lamberto Zauli mettono a sedere il Bayer con un’altra bella prestazione.

Bianconeri tecnicamente superiori sin dalle prime battute. Ranocchia, Sekulov e Sene potrebbero sbloccarle il match già nel primo quarto d’ora. Ma bisognerà attendere il finale di primo tempo per le reti: al 41’ Sene riconquista palla sulla trequarti e inventa per Da Graca che non sbaglia a tu per tu col portiere; tre minuti più tardi il raddoppio, questa volta di Sene.

A inizio ripresa chiude il discorso Petrelli, neo entrato. Gli Under 19 juventini danno grande dimostrazione di mentalità restando tenendo alto il ritmo del match: Sekulov cala il poker al 67’ con una grandissima azione personale.n Zauli concede l’esordio in campo europeo anche Savona, Fiumanò e Miretti, tre elementi classe 2003 dell’Under 17. Sul finale i tedeschi colpiscono una traversa con Anapak-Baka, i bianconeri la quinta rete con Miretti. In pieno recupero Petrelli viene atterrato in area di Azhil, dagli undici Da Graca non sbaglia. Finisce 5-0 per la Juve.