Youth League, Piccoli fa e disfa: l'Atalanta si fa rimontare due volte, il Lione vince ai rigori

Si chiude sul neutro di Coverciano l'avventura in Youth League dell'Atalanta di mister Brambilla. Una beffa arrivata prima nel finale, con il gol in pieno recupero da parte del Lione, poi ai calci di rigore: Roberto Piccoli, protagonista del match con una doppietta, non è riuscito a superare per la terza volta Margueron. Trionfa il Lione dagli undici metri, i nerazzurri salutano la competizione dopo il primo posto ottenuto nella fase a gironi.

GOL E SPETTACOLO - Nel primo tempo succede praticamente di tutto, gol e spettacolo segnano i primi 45' di gioco. Al 3' Gouiri apre le danze con un tiro di poco alto, dopo pochi minuti Guth sfiora la rete di testa. I ritmi altissimi premiano l'Atalanta, che sblocca il punteggio col solito Piccoli: imbucata di Cortinovis e diagonale che supera l'incolpevole Margueron.

Il Lione risponde, Gelmi si oppone in un paio di occasioni pericolose. Al 30' si concretizza un gran contropiede dopo una respinta del numero 1 atalantino: con due passaggi i nerazzurri arrivano di nuovo in area, questa volta il diagonale vincente è di Cambiaghi. Nel momento migliore degli orobici arriva la rete di Gouiri, che riapre i giochi. Dopo 2' di recupero Atalanta e Lione vanno negli spogliatoi sul 2-1 in favore dei padroni di casa.

PICCOLI DECISIVO - Nella ripresa si parte con gli stessi ritmi della prima frazione, Duku sfrutta un errore della difesa nerazzurra e sigla il gol del pareggio. Al 53' Cambiaghi prova il mancino da dentro l'area di rigore, ma Margueron salva ancora i francesi con un ottimo intervento. Nella ripresa l'Atalanta ci prova più volte, ma Cambiaghi questa volta non riesce a sfruttare le occasioni che gli capitano a tiro.

A 10' dal termine Piccoli riporta in vantaggio gli orobici sugli sviluppi di un corner, grazie ad un colpo di testa a scavalcare, ma in pieno recupero ci pensa Cherki a trovare il gol del 3-3 in mischia. Si va ai calci di rigore, il Lione ne segna 5 su 5 e condanna Piccoli, che questa volta sbaglia e si fa ipnotizzare da Margueron. L'Atalanta saluta la Youth League dopo aver vinto il girone, il Lione fa festa e vola ai quarti di finale.

ATALANTA - LIONE 3-3 (6-8 d.c.r.)

MARCATORI: 20' Piccoli (A), 30' Cambiaghi (A), 33' Gouiri (L), 47' Duku (L), 81' Piccoli (A), 94' Cherki (A)

ATALANTA (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Okoli, Heidenreich, Ruggeri; Gyabuaa (dal 96' Kobacki), Guth, Cortinovis (dal 91' Finardi); Traoré, Piccoli, Cambiaghi (dal 95' Brogni). A disposizione: Dajcar, Bergonzi, Milani, Sidibe. Allenatore: Massimo Brambilla

LIONE (3-4-3): Margueron; Kalulu, Diomande, Lukeba (dal 68' Gusto); Altikulac (dall'85' Barcola), Da Silva, Pontet (dal 79' Benaissa), Bard; Duku (dal 79' Wissa), Cherki, Gouiri. A disposizione: Ousmane, Felix, Bonnet. Allenatore: Eric Hely

Arbitro: Fran Jovic (CRO)

Ammoniti: Pontet (L), Guth, Cambiaghi (A)