Youth League: successi per Inter e Napoli. La situazione delle italiane

Due vittorie per le squadre italiane impegnate in Youth League. Il Napoli ha infatti battuto 5-3 i pari età della Stella Rossa: sugli scudi Gaetano, autore della tripletta che ha deciso la partita. Con questo risultato, gli azzurrini salgono a 6 punti nel girone: potrebbe non bastare, se il PSG dovesse battere il Liverpool già qualificato. Successo anche per l'Inter, che supera 4-2 il Tottenham con gol decisivi di Merola e Colidio nel finale. La squadra di Madonna sale a 4 punti al terzo posto nel girone: visto il pareggio tra Barcellona e PSV, sarà decisiva la prossima giornata.

La situazione del Napoli

Napoli U19-Stella Rossa U19 5-3 (15' Perini, 48' Saporetti, 70', 82' e 90'+1 Gaetano; 3' Jocic, 26' Burmaz, 64' Dedijer)

La classifica

Liverpool U19 10

PSG U19 7

Napoli U19 6

Stella Rossa U19 1

La situazione dell'Inter

Tottenham U19-Inter U19 2-4 (24' Parrott, 25' Roles; 12' Persyn, 63' Roric, 82' Merola, 87' Colidio)