Zaccardo su Inzaghi: "Pippo al Bologna? Situazione ideale per lui"

Cristian Zaccardo, ex difensore di Milan e Bologna, ha parlato sulle colonne de Il Resto del Carlino del probabile approdo di Filippo Inzaghi sulla panchina felsinea e dell'addio di Roberto Donadoni: "Da fuori avevo l’impressione che ormai il ciclo di Donadoni a Bologna fosse arrivato alla fine. Non c’era più entusiasmo e mi sembra che la cosa fosse reciproca. All'inizio pensavo che la squadra sarebbe stata la rivelazione del campionato. I risultati invece sono stati deludenti. Erede? Ho giocato con Inzaghi in Nazionale e poi mi ha allenato al Milan: posso garantire che ha fame. In rossonero capitò in un momento complicato, forse era anche troppo presto per lui, ma è stato bravo a rimettersi in gioco ripartendo dalla Serie C e sta dimostrando il suo valore. Ma soprattutto ha una voglia di arrivare in alto che può essere l’arma in più, in una situazione ideale come quella di Bologna, dove ci sono un centro tecnico all’avanguardia, un tifo speciale, una storia importante".