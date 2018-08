Zaccheroni avverte CR7: "In Serie A sarà più dura, soffrì anche Platini"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Alberto Zaccheroni avverte Cristiano Ronaldo. Intervistato da Il Mattino, l'ex allenatore della Juventus ha infatti parlato così della nuova avventura italiana di CR7: "Qualche problema in più sui campi di Serie A lo troverà, nel primo anno anche Platini soffrì. Credo che Cristiano Ronaldo non riuscirà a fare in Italia i gol che ha fatto nella Liga".