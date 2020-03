Zaccheroni: "Mio caro Milan, riparti da Maldini. Donnarumma deve restare"

Intervista ad Alberto Zaccheroni sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con l'allenatore che ha dato un consiglio al Milan in questi anni difficili dal punto di vista dei risultati: "Mio caro Milan, la ricostruzione deve ripartire da Maldini. Conosce tutto del club e sa come si vince. Donnarumma deve essere trattenuto e Leao lanciato, ha qualità importanti, è istintivo ma ancora non legge le situazioni. Può però spaccare le partite. Ibra? Io lo adoro. Adesso è decisivo per il Milan ma un suo addio non sarò così grave per il futuro".