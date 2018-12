Zaccheroni: "Nessuno può fermare la Juve. Ibra-Milan? Punterei su altro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Zaccheroni, ct dell'Arabia Saudita, non che storico allenatore di club e Nazionali, ha parlato nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "I numeri sono forti e non si capisce come si possa fermare la Juventus. non ricordo un'altra formazione in grado di dominare così in lungo e in largo. Il Var? E' lì a posta per diminuire gli errori, va utilizzata. Diciamo che è molto giovane e deve crescere, ma io sono molto felice che esista. Ibrahimovic al Milan? Io sono sempre per investire su facce nuove, calciatori bravi e giovani che mi possano dare anche una crescita. Il Milan deve continuare a seguire la strada del rinnovamento puntando sui talenti. Ibrahimovic è straordinario ma è un grande accentratore, che vuole sempre la palla. Diventa difficile la convivenza con un altro attaccante come Higuain. Il Milan deve prima risolvere la grana infortuni".