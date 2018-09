Zambrotta: "Gattuso ha idee, è sempre sul pezzo"

Fonte: Milannews.it

Gianluca Zambrotta, intervistato da Milan Tv, ha parlato così dell'ex compagno di squadra Gattuso: "Io so che Gattuso arriva presto a Milanello ed è l’ultimo ad andare via. Sta con lo staff a guardare i video, a vedere cosa si può migliorare e a studiare gli avversari. Sta sul pezzo. Ha tutte le caratteristiche come allenatore per far girare bene una squadra come il Milan. Durante l’allenamento usa tanta intensità, poi tiene sul pezzo i calciatori come mentalità, che devono essere sempre attenti, concentrati come in partita. Questo è importante. Poi ha idee che fa vedere anche durante le partite in campionato e in coppa, è un grande risultato questo".