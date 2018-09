Zambrotta sul Milan: "Gattuso inesperto? Mi fa ridere chi lo pensa"

L'Inter vince 2-1 l'anticipo contro la Fiorentina. Partita complicata per i nerazzurri che hanno subito l'entusiasmo e la freschezza atletica della squadra di Pioli, ma alla fine sono riusciti ancora una volta a portare a casa i 3 punti. Un successo sofferto ma assolutamente fondamentale...

Intervistato dal Corriere di Milano , l'ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta ha parlato anche del momento dei rossoneri: "Gattuso è alle prese con le prime difficoltà e pressioni? La squadra deve migliorare sotto il profilo della gestione della partita. Ma mi fa ridere chi sostiene che Rino debba già essere allontanato perché inesperto. Se vincesse il recupero con il Genoa sarebbe a 2 punti dalla zona Champions, che poi è l'obiettivo di inizio anno. Cosa suggerisco per migliorare la tenuta del pacchetto arretrato? In rosa ci sono giovani che stanno compiendo un ottimo lavoro. Bisogna concedere tempo a Gattuso, il suo progetto è preparare al meglio la coppia Caldara-Romagnoli. Affidabili e di prospettiva".

