Zamorano ricorda la finale di Coppa UEFA con la Lazio: "Fu una serata meravigliosa"

vedi letture

L'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano ha parlato ai microfoni del profilo Twitter spagnolo del club nerazzurro: "Impossibile dimenticare la generosità del Chino quando mi fece quell'assist nel derby a porta vuota. Un trionfo che porteremo sempre nel cuore vista la grande rivalità col Milan. Avevamo una grandissima squadra, con Ronaldo, Vieri, Recoba, Zanetti... - sottolinea Fcinternews.it -. Giocava chi stava meglio, come giusto che fosse. Arrivare in Europa dal Sud America non è semplice, ci sono molte differenze, anche fisiche e non solo tattiche. Serve adattarsi sia a livello calcistico che personale per lo stile di vita e la cultura. A Recoba mancava solo il colpo di testa, per il resto era un giocatore completo. Certo, il piede mancino era magico, ma poi aveva anche corsa, dribbling, assist, accelerazione: tutto. Giocare con gente come il Chino, Baggio, Ronaldo, Moriero significava dover fare solo il proprio dovere in area perché al resto pensavano loro. In generale, nell'Inter ho giocato tutte le partite che dovevo. Vero, come tutti i sudamericani ero un giocatore molto passionale, che dava tutto anche per un minuto e avrei voluto sempre vincere e mai stare in panchina. Ma ero consapevole dell'alto livello della nostra rosa di quegli anni. Quella serata contro la Lazio a Parigi fu meravigliosa".