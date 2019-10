© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Intervistato da PalermoToday l’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini ha risposto alle accuse di aver provocato il fallimento del club siciliano puntando il dito contro i palermitani: “Il Palermo è stato rovinato dai palermitani, non certo da me. La città ha sempre preteso tanto da me senza dare mai alcun aiuto in cambio, anzi ha dato il colpo di grazia a questi colori. I Tuttolomondo non li ha certo portati Zamparini, ma i palermitani. Chiedete ad Albanese, Macaione e agli avvocati Gattuso e Pantaleone. Ai tifosi e alla città intera voglio ricordare che sono stati proprio i palermitani a contribuire alla distruzione della società dando fiducia e aprendo le porte a chi ha portato il Palermo in Serie D. Gente spregiudicata i Tuttolomondo, che non iscrivendosi al campionato di B, hanno buttato al vento oltre 50 milioni di capitale fra giocatori di proprietà, titolo e marchio. - continua Zamparini – Provo dispiacere perché hanno distrutto un club e la vita di tanti dipendenti che sotto la mia gestione erano stati sempre pagati. I miei legali stanno per depositare presso la procura di competenza un esposto contro tutti quei protagonisti che mi hanno fatto perdere il Palermo, da Baccaglini a Facile e Belli passando anche per tutti quei protagonisti che approfittando dei miei domiciliari mi hanno scippato il Palermo”.