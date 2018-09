Zaniolo in Nazionale, il padre: "Scartato dalla Primavera della Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Zaniolo, ex attaccante di Spezia, Genoa e Ternana, è il padre di Nicolò, giovanissimo trequartista della Roma convocato in Nazionale da Roberto Mancini. Sul figlio Zaniolo Sr. ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX: "Da scarto della Fiorentina alla Nazionale? E' vero. Dopo tre anni a Firenze ci dissero che non era all'altezza della Primavera della Fiorentina, così fu bravo lo staff tecnico dell'Entella a fiutare l'affare facendolo debuttare in B, prima che partisse per Inter e Roma. La convocazione di Mancini? Abbiamo chiamato il suo procuratore Stefano Castelnovo ma non sapeva nulla così Nicolò ha chiamato il team manager della Roma che ha confermato".