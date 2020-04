Zarate: "Alla Lazio i miei anni migliori. Un errore andarmene"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Mauro Zarate torna sul suo addio alla Lazio: "Non lo rifarei, mi sono pentito subito. L'Inter era il club migliore d'Italia, ma non riuscii ad esprimermi. Quando tornai a Roma si era rotto qualcosa, inutile parlarne ancora. Non potevo più restare. Mi volevano in Premier, ma l'offerta non andava bene a Lotito, così tornai al Vélez. Il miglior Zarate si è visto alla Lazio però. Mi sono sentito amato".