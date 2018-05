Zarate: "L'Inter voleva lo scudetto, ora il quarto posto sarebbe tanto"

© foto di Federico De Luca

L'ultima di campionato sarà un vero e proprio spareggio Champions League per Inter e Lazio. Una sfida speciale, per Mauro Zarate, che ha vestito entrambe le maglie e ne ha parlato nell'intervista rilasciata nel video Perform, che potete guardare cliccando sul link in calce: "L'Inter voleva lo scudetto, non vogliono dirlo ma è così. Si erano preparati per vincerlo, ma non tutto è andato per il verso giusto; ora entrare in Champions per loro sarebbe tanto di guadagnato. Per la Lazio entrare tra le prime quattro sarebbe un successo dopo un campionato spettacolare, l'Inter invece ambiva ad altro".