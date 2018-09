Zauli sul Bologna: "Cambio modulo? Filosofia di Inzaghi vincente"

© foto di Vincenzo Ranalli

L'inizio negativo in campionato e la difficoltà nel trovare la rete (zero gol segnati finora) potrebbero portare Pippo Inzaghi ad abbandonare le certezze del 3-5-2 per un più offensivo 4-3-3. Sulle colonne dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino, Lamberto Zauli ha affrontato il tema del probabile cambio di modulo del Bologna: "Io non guardo alla classifica, perché dopo quattro partite lascia il tempo che trova. Nell’analisi che posso fare da fuori, il numero che salta agli occhi è lo ‘zero’ alla voce gol fatti. Significa che il Bologna tira davvero poco in porta. Inzaghi deve cambiare modulo? Partiamo dal presupposto che Inzaghi sta portando avanti una filosofia di lavoro che negli ultimi anni per lui, anche se in contesti diversi, si è rivelata vincente. Per decidere se andare avanti o meno le condizioni da valutare sono tre. Quali? Se l’allenatore, al di là dei risultati negativi, continua ad avere grande fiducia nel sistema di gioco, se la società lo supporta fino in fondo e se questa convinzione di tecnico e dirigenti arriva dritta ai giocatori allora sì, vale la pena ignorare la classifica e continuare su questa strada. Quando si cambia l’allenatore, il sistema di gioco e un bel pezzo di squadra, chi guida un gruppo deve mettere in conto di pagare il noviziato".