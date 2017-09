Zauri su Bologna-Napoli: “Sarà gara diversa rispetto allo scorso anno”

© foto di Vincenzo Ranalli

In vista della sfida tra Bologna e Napoli di domenica sera, l'ex rossoblu Lamberto Zauli ha parlato attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss: “Sicuramente l’anno scorso il Napoli andrò a Bologna quando tante squadre non avevano più obiettivi, si parlava di poca concentrazione e venne fuori un risultato rocambolesco (1-7 in favore dei partenopei, ndr). Ora sarà diverso perché le squadre stanno cercando la propria identità, il Napoli partirà comunque favorito ma troverà delle difficoltà maggiori”, le parole dell'ex calciatore.