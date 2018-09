Zaytsev e la sfida a CR7: "È ancora tutto fermo, magari ha paura..."

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida "a chi tira più forte" era stata lanciata a luglio dalla FIPAV Lazio sui social network, con gli hashtag #CR7 vs. #IZ9. Uno è Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese in forza alla Juventus, l'altro è Ivan Zaytsev, lo zar del volley azzurro. Piede contro mano, bombe contro lavatrici: il pallavolista accettò subito il duello, ma il cinque volte Pallone d'Oro non ha ancora deciso se misurarsi o meno in questa singolare tenzone. Così Zaytsev, oggi, è tornato alla carica: "Diciamo che ha avuto un po' da fare, c'era questa attesa mondiale di vedere il primo gol in maglia Juve... Comunque sarebbe curioso riuscire a conoscerlo e a fare una sfida del genere visto che so che è uno molto competitivo. È anche un'occasione per accomunare due sport che sono anche lontani ma che alla fine hanno un grande seguito in campo. Al momento la cosa è ferma lì, vediamo che succede adesso che si è sbloccato. Magari ha paura...".