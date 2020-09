Zazzaroni e la caccia della Juve a un nuovo centravanti: "Basta che respiri"

"Basta che respiri". S'intitola così, sulle pagine del Corriere dello Sport, il fondo del direttore Ivan Zazzaroni. Dedicato alla caccia di un nuovo numero 9 da parte della Juventus: "Quando i soldi sono pochi, o non ci sono affatto, e bisogna soddisfare le esigenze del bilancio prima che quelle dell’allenatore - si legge sulle pagine del quotidiano romano - la campagna acquisti non risponde più a logiche tecnico-tattiche e si trasforma nella sagra delle opportunità.

L’esempio più eclatante è quello della Juventus sistematicamente campione d’Italia e quindi di Fabio Paratici: a Pirlo serve un centravanti di ruolo in grado di sostituire e sperabilmente migliorare Higuaìn, che non rientra più nei piani della società. E Paratici che fa? Non disponendo del denaro necessario per accedere liberamente al mercato, apre il ventaglio delle soluzioni praticabili informandosi in tempi diversi su Lacazette, Milik, Dzeko, Cavani e Suarez. [...] A questo punto la domanda è: cosa unisce Milik, Dzeko e Suarez? Il fatto che tutti e tre respirano. Sono tutti e tre degli ottimi attaccanti, pur se di differente caratura, ma impongono temi offensivi opposti".