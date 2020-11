Zazzaroni: "I tamponi ballerini. Il calcio i casini non li ha provocati, li subisce"

“I tamponi ballerini”. Così, sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni legge la vicenda della positività di Vida e più in generale del caos attorno ai test: “Siamo passati da ‘andiamo tutti a prendere un tè caldo’ a ‘andiamo tutti ad attendere l’esito del tampone’. L’intervallo della partita è cambiato così, nella seconda stagione del covid. Una follia. […] Risultato: da ieri sono in bolla e in ansia una quarantina di giocatori, tra i quali i “nostri” Cetin del Verona, Demiral della Juve, Rog del Cagliari, Badelj del Genoa, Pasalic dell’Atalanta, Perisic e Brozovic dell’Inter e Calhanoglu del Milan. Che qualcosa non funzioni nei protocolli è più che evidente: il referto giunto nel corso di una partita non è che l’ultimo dei tanti episodi che stanno complicando la lotta per la sopravvivenza del settore, già difficilissima di suo. […] Mi rileggo e procedendo vedo che sto non solo parlando (scrivendo) ma anche ragionando come un virologo. Senza offesa per lorsignori, che palle. Dovrei stare sul poppolare - come diceva Aldone - e fregarmene di tutti ’sti casini che certo non li ha provocati il calcio, anzi li subisce; e ci si muove dentro disinvolto, per abitudine, acconciandosi a campare senza subire troppi danni”.