Zazzaroni: "Il Milan rischia seriamente l'esclusione dalle coppe"

Il Milan fuori dall'Europa League? Uno scenario possibile, secondo quanto riferito da Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Blu: "Quando l’ho scritto la prima volta mi accusarono di esagerare. Ora invece rischia seriamente, anche visto come si sta comportando l’Uefa con il Milan. Secondo me è un rischio concreto. Sono già passati due livelli di giudizio, ed entrambi non sono andati bene, non so come il Milan possa tutelarsi ora".