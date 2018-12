Zeman: "Napoli non ha perso contro squadretta. Insigne miglior italiano"

Zdenek Zeman, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della formazione partenopea reduce dal ko di Liverpool. "E' un peccato essere usciti dalla Champions League, ma il Napoli non ha perso contro una squadretta. La formazione di Ancelotti ha dimostrato di poter competere con tutti. Europa League? Il Napoli deve avere delle motivazioni per giocarsela. Di solito è una competizione che viene un po' messa da parte, ma resta un torneo importante e bisogna fare bene. Insigne e Verratti? Sono due giocatori importanti. In quel Pescara con noi c'era anche Immobile, che può servire alla Nazionale proprio come Insigne e Verratti. Lorenzo è il miglior talento italiano. Non è più giovane, ma ha ancora tanto da dimostrare", ha detto l'ex tecnico di Pescara, Roma e Cagliari.