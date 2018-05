Zenga: "Buffon portierONE per definizione. Sarà comunque protagonista"

© foto di Federico Gaetano

Walter Zenga, ex portiere e attuale allenatore del Crotone, parla a La Gazzetta dello Sport esprimendo il suo giudizio su Gigi Buffon: "Buffon è il portierONE per definizione. Non vederlo più tra i pali, quando succederà, diventerà un dispiacere come accade per tutte le cose che ti sembrano "innaturali". Però parlare di lui dal punto di vista tecnico diventerebbe stucchevole, addirittura noioso. Sono sicuro che, qualsiasi via prenderà, la percorrerà da protagonista".