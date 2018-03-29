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Zoff: “Juve astuta, ma Napoli può vincere. Bene Reina nonostante il Milan”

29.03.2018 00:55 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 1722 volte
© foto di Federico De Luca

Ha giocato in entrambe le squadre, adesso Dino Zoff parla del duello Scudetto tra Juventus e Napoli. “La squadra azzurra ha tutto per vincere, compresa la fame di successo. E' un aspetto determinante e c'è ancora lo scontro diretto da affrontare. La Juve gioca in maniera astuta ed è una squadra esperta”, le parole dell'ex ct della Nazionale che ha poi parlato di Pepe Reina: “Chi sa già di dover cambiare squadra ha una grande responsabilità sulle spalle, sarà certamente ancora più concentrato per non dare adito a polemiche. Ha grande esperienza, non credo possa risentire dell'accordo con il Milan", ha detto Zoff a Radio Kiss Kiss Napoli.

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