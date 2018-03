Zoff: "Arbitri? Lazio penalizzata, ma non credo al complotto"

© foto di Federico De Luca

Campionato fermo e nazionali all’opera, anche se i discorsi sulla lotta Champions nel mondo Lazio non si fermano. Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, partendo dai numerosi torti arbitrali subiti dai biancocelesti: “In qualche partita la Lazio è stata penalizzata, però l’errore peggiore è pensare che ci sia un complotto. Anche in presenza di anomalie non si deve inculcare nella testa dei giocatori l’idea della malafede. Gli errori contro i biancocelesti sono evidenti e non si può parlare soltanto di alibi, però non si deve eccedere con i pensieri. Inzaghi? Ha fatto particolarmente bene, l’unico appunto è quello di lamentarsi troppo con gli arbitri. Nella lotta Champions sono tutte equipaggiate, quindi dipende dallo spirito, dalle convinzioni e dal momento. Tutte hanno possibilità di riuscirci”. Una battuta sull'Italia vista ieri contro l'Argentina: “L’Italia di ieri non l’ho vista male, però deve giocare secondo il suo stile senza inseguire impostazioni di altri. La nazionale deve rappresentare lo stile italiano, come diceva Bearzot. In generale credo che non si possano riempire i settori giovanili di stranieri, così da far venir fuori gli italiani più bravi. Oggi c’è una generazione interessante e le prospettive non sono brutte. Il ct? Partiamo dal presupposto di squadra, poi l’allenatore può dare quel qualcosa in più", le parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.