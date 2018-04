Zoff: "Napoli ora avvantaggiato. La Juve deve superare se stessa"

© foto di Federico De Luca

Dino Zoff, storico doppio ex di Juventus e Napoli non che ex ct della Nazionale, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch'io Sport: "Non ho visto una bellissima partita ma combattuta. Un grande Napoli che non ha permesso alla Juventus di esprimersi. I bianconeri avevano forse le gambe non perfette, col risultato che è stato determinato da un calcio d'angolo. Il Napoli ha dato una grande dimostrazione di forma. Bisogna vedere se la Juve avrebbe potuto fare meglio, perché è un discorso di gambe. Perché anche quando rinunci un po', dopo la forza per ripartire c'è. In questa situazione il Napoli non ha permesso alla Juve di ripartire arrivando alla vittoria. La squadra di Allegri è ancora in testa, ma con i tre punti in palio, se tu pareggi e gli altri vincono ti sorpassano. La situazione per la Juventus non è buona, il vantaggio adesso è dalla parte di chi ha rimontato. Anche il calendario è a favore degli azzurri: la Juventus deve tirare fuori il libro della sua storia per mantenere questo vantaggio. Adesso solo una grande Juventus può riuscire a superare le delusioni di Madrid e quella di ieri sera. Ci sta che ce la faccia, ma deve superare se stessa".