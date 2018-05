Zoff: "Napoli unica ma la Juve non avrebbe perso 3-0 a Firenze"

© foto di Federico De Luca

Il Corriere della Sera oggi in edicola intervista Dino Zoff che parla del titolo della Juventus. "Ma quale fine di un ciclo? Se resta Allegri, vinceranno anche l'ottavo. Napoli vive d'emozioni ma non le sa gestire. E' una anche per questo ma la Juventus non avrebbe mai perso 3-0 a Firenze".