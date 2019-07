© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola, vice allenatore di Maurizio Sarri al Chelsea, è intervenuto ai microfoni di FCInterNews per parlare dei nerazzurri e del nuovo allenatore Antonio Conte: "Oltre agli acquisti già fatti, leggo che potrebbe arrivare anche Lukaku. Sarebbe sicuramente un giocatore di grosso impatto, ha le caratteristiche adatte per il gioco di Conte ed è un attaccante che, arrivando da un campionato come quello inglese, potrebbe trovare tanti vantaggi in Italia. A livello fisico e atletico in questo momento la Premier ti prepara veramente bene e sono sicuro possa avere un grosso impatto nel campionato italiano".

Oltre al commento sull'obiettivo Lukaku, Zola ha evidenziato la presenza del tecnico ex Chelsea: "Detto questo, credo che il vero punto di forza dell'Inter sarà proprio Conte: arriva molto carico dopo un'esperienza al Chelsea ed essersi fermato un anno. Avrà tanta voglia di fare e di trasmettere questa sua voglia alla squadra. E questi sono dei valori importanti. Sappiamo quanto Antonio sia bravo a trasmettere grinta, intensità e forza agonistica. Dopo un anno fuori ne avrà ancora di più, quindi sono sicuro che l'Inter sarà una delle principali antagoniste della Juventus".