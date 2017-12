Zulte, Dury: "Lazio forte anche con le riserve"

Una vittoria per salutare l'Europa League dopo l'eliminazione nel gruppo K. Il tecnico dello Zulte Waregem Francky Dury ha commentato il successo contro la Lazio: "Sono contento per la squadra e i tifosi. Abbiamo trovato stabilità contro una Lazio forte anche con le riserve, che si sono comunque dimostrate all'altezza di questa competizione. Abbiamo iniziato bene, poi con i cambi biancocelesti e gli ingressi di Leiva e Felipe Anderson, si è alzato il livello degli avversari. Il gol vittoria ci permette di chiudere con 7 punti e siamo felici per questo".