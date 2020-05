Almeria, il presidente perde a FIFA contro un altro sceicco e spacca la tv a calci

Nei giorni scorsi lo sceicco Turki Al-Sheikh, membro del governo saudita e presidente dell’Almeria, società spagnola di Segunda Division, ha organizzato un torneo virtuale di FIFA con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’emergenza da Coronavirus. Molte celebrità del mondo del calcio e dello sport in generale hanno aderito all’iniziativa regalandogli una visibilità non comune anche in Europa. E nelle ultime ore il tutto è diventato virale soprattutto a causa della sua reazione dopo un gol subito contro Saud Al-Suwailem, altro sceicco e membro del governo saudita già presidente dell’Al-Nassr. Al termine del video in calce si nota com Turki Al-Sheikh, dopo la rete subita, distrugga a calci il televisore in segno di stizza. Un modo certamente diverso per sponsorizzare quella che dovrebbe essere un’iniziativa di beneficenza.