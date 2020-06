Asprilla difende James: "Mai in campo, con Zidane problemi che vanno al di là del calcio"

Faustino Asprilla, storico attaccante del Parma, attacca Zinedine Zidane e difende il suo connazionale James Rodriguez per il poco spazio che gli viene concesso al Real Madrid: "Zinedine non schiera mai James e continuerà a farlo, anche se si potessero fare undici cambi non lo manderebbe in campo. Tra i due c'è qualche problema che va al di là del calcio, James sta pagando per qualcosa che ha fatto al suo allenatore".