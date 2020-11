Barcellona in guardia, il Manchester City torna alla carica per Messi: nuova offerta a gennaio

Il Manchester City è pronto a tornare alla carica per Lionel Messi. Lo scrive il Telegraph: dopo il mancato lieto fine della trattativa estiva, il club inglese starebbe preparando un contratto da offrire al campione argentino già nel prossimo mercato di gennaio. A dispetto delle dimissioni di Bartomeu, la situazione a Barcellona non è delle più facili, tra una crisi economica che si fa sentire e la possibilità che Messi parta comunque nell'estate 2021. Così il City, che non ha mai nascosto la stima per la Pulce (e non soltanto attraverso Guardiola) sarebbe pronto a farsi nuovamente sotto per quello che sarebbe un affare clamoroso.