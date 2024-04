Ufficiale Bochum, Heiko Butscher nuovo tecnico. Rimarrà fino al termine della stagione

A poco più di 24 ore dall'esonero di Thomas Letsch dal ruolo di tecnico del Bochum il club tedesco ne ha già annunciato il sostituto. Si tratta di Heiko Butscher che si prenderà cura della squadra fino alla fine della stagione. "Abbiamo preso questa decisione - spiega il ds del club Patrick Fabian attraverso i canali ufficiali - in piena consapevolezza e convinzione. Heiko ha subito accettato questa sfida".

Fatale per Letsch l'ultima sconfitta contro il Colonia, subita in rimonta con due gol al novantesimo, ma più in generale le difficoltà degli ultimi periodi visto che nelle ultime sei gare di campionato il Bochum non ha mai vinto, subendo ben cinque sconfitte.