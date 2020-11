Brighton, Potter: "Abbiamo spinto molto e messo in campo qualità, ma non è bastato"

Non è bastato il gioco intraprendente con cui il Brighton ha schiacciato il Tottenham nella propria metà campo per larghi tratti del match, nel finale un gol del neo entrato Bale ha risolto la partita in favore degli Spurs. Al termine dei 90 minuti il tecnico del Brighton Graham Potter ha commentato ai microfoni di Sky Sport quanto visto in campo:

"Affrontavamo una squadra di alto livello, che sta attraversando un momento di forma molto buono. Abbiamo spinto molto, abbiamo fatto molti sforzi, abbiamo messo in campo tanta qualità ma non è stato sufficiente. Questo ci lascia molta delusione, ma ora dobbiamo ripartire e concentrarci sulla prossima partita".