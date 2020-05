Calendario completo della Bundes: via il 16/5. Gare in contemporanea nelle ultime 2 giornate

vedi letture

La Bundesliga ha reso noto il calendario completo, ancora in attesa delle date e degli orari di anticipi e posticipi, delle restanti gare di Bundesliga. Si riparte con la ventiseiesima tra il 16 e il 18 maggio.

La ventisettesima sarà giocata tra il 22 e il 24, poi 26 e 27 per la ventottesima. Dal 29 maggio al 1 giugno per la ventinovesima, o il 2 o il 3 giugno il recupero di Werder-Eintracht (24°). Tra il 5 e l'8 giugno la trentesima, 12-14 giugno per la 31°, 16-17 giugno per la 32°. In contemporanea invece le ultime due giornate: il 20 giugno