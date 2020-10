Chelsea, tutti gli ex esuberi presenti in lista Champions: ci sono anche Alonso ed Emerson

Il Chelsea ha reso nota la propria lista Champions League in vista della competizione europea che inizierà nelle prossime settimane. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, giocatori che sembravano in odore di cessione con Inter e Juventus interessate fino alle ultime ore di calciomercato, sono regolarmente presenti in lista, come del resto anche Kanté, altro nome accostato ai nerazzurri. Presente anche Kepa, portiere che è finito in panchina dopo le prestazioni dell'anno passato e che è stato sostituito da Mendy. Ecco di seguito la lista:

LISTA A

Kepa

Rudiger

Alonso

Christensen (cresciuto nel club)

Jorginho

Thiago Silva

Kanté

Abraham (cresciuto nel club)

Pulisic

Werner

Caballero

Tomori (cresciuto nel club)

Zouma

Mendy

Kovacic

Giroud

Chilwell (cresciuto in un club inglese)

Ziyech

Azpilicueta

Havertz

Emerson Palmieri

LISTA B

Mount

Hudson-Odoi

Gilmour

James