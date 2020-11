Club Brugge, Clement: "Risultato logico, Dortmund fuori dalla nostra portata"

L'allenatore del Club Brugge Paul Clement accetta la seconda sconfitta per 3-0 contro il Borussia Dortmund, riconoscendo la superiorità dei tedeschi: "Dopo il sorteggio ho subito detto che il Dortmund era il grande favorito di questo girone, è una squadra che è fuori dalla nostra portata. Allora sai che devi essere in grado di cogliere i piccoli momenti contro una squadra del genere. Abbiamo avuto anche delle occasioni per segnare un gol, ma purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle. Se vuoi ottenere un risultato positivo contro queste squadre serve un portiere che pari tutto ed essere micidiali davanti alla porta per sfruttare le occasioni create. Sfortunatamente queste due cose non sono accadute oggi e quindi questo è un risultato logico".