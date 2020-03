Coronavirus, Aulas propone di annullare il campionato. La LFP: "Siamo convinti di farcela"

Annullare la stagione 2019-2020 in considerazione dell’emergenza Coronavirus. È questa la proposta che ha lanciato ieri in Francia il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas. Una soluzione che ha trovato in disaccordo Nathalie Boy de la Tou, presidente della LFP, l’equivalente transalpino della nostra Lega Calcio, intervenuta su BeIN Sports: “Penso che vi siano tante soluzioni alternative, sono convinta che si arriverà alla fine dei nostri campionati. Ci sono ancora tante settimane davanti a noi, c’è la possibilità di giocare più partite in settimana. Le soluzioni ci sono”.