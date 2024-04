Ufficiale Deportivo Alaves, blindato un talento offensivo: José de Leon firma fino al 2029

vedi letture

L’Alaves ha annunciato sui propri canali di aver blindato il giovane talento José de Leon, centrocampista offensivo classe 2004, prolungandogli il contratto di altri quattro anni rispetto alla scadenza precedente.

Lo spagnolo di origine dominicana in questa stagione si è messo in luce con la maglia della squadra B degli iberici segnando 5 reti e fornendo due assist in 29 presenze. Numeri e prestazioni che hanno convinto i baschi a fargli firmare un contratto fino al 2029 e, con tutta probabilità, aggregarlo alla prima squadra a partire dalla prossima stagione.