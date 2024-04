Ufficiale Dopo Sosa, il Velez licenzia anche gli altri tre giocatori accusati di violenza sessuale

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali, il Velez Sarsfield ha annunciato di aver risolto il contratto di Abiel Osorio, José Florentin e Braian Cufré: "Il Club ha notificato ai calciatori Abiel Osorio, José Florentin e Braian Cufré la risoluzione con effetto immediato dei rispettivi contratti di lavoro".

Il provvedimento è stato adottato al termine di un'indagine interna, dalla quale è emerso che i suddetti soggetti hanno commesso gravi illeciti che ne giustificano il licenziamento in ragione dei loro vincoli contrattuali.

"Le aree Calcio, Generale e Legale del Club, tra le altre, hanno lavorato alacremente e in modo coordinato per affrontare la situazione con la serietà che merita, rispettando tutti i passi corrispondenti e adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare e proteggere gli interessi dell’Istituzione".

Dopo Sebastian Sosa, dunque, il Velez si "libera" anche degli altri tre elementi inizialmente sospesi dopo essere finiti al centro di un’indagine per abuso sessuale su una ragazza. Erano stati arrestati un mese fa dalla polizia per ordine del Pubblico Ministero Eugenia Maria Posse, dopo che la vittima aveva confermato la versione data al momento della denuncia. Il fatto aveva suscitato grande scalpore, con numerosi tifosi che avevano chiesto al club di licenziare gli accusati.