Ufficiale Velez, Sosa risolve il contratto. È uno dei 4 giocatori accusati di violenza sessuale

Attraverso i propri canali ufficiali, il Velez Sarsfield ha annunciato di aver trovato un accordo con Sebastián Sosa per la risoluzione del contratto: "È stata concordata la risoluzione del contratt del giocatore Sebastián Sosa dal Club Atlético Vélez Sarsfield. La risoluzione del contratto ha effetto immediato e non presenta ulteriori obblighi per nessuna delle parti", si legge nel comunicato ufficiale.

L'ex portiere del Boca, insieme a José Florentin, Braian Cufré e Abiel Osorio , era stato sospeso dal club argentino dopo essere finito al centro di un’indagine per abuso sessuale su una ragazza. I quattro erano stati arrestati un mese fa dalla polizia per ordine del Pubblico Ministero Eugenia Maria Possedopo che la vittima aveva confermato la versione data al momento della denuncia.

Il fatto ha suscitato grande scalpore, con numerosi tifosi che avevano chiesto al club di licenziare gli accusati. Il presidente del Velez, Fabian Barlanga, aveva spiegato: “La posizione del club è chiara aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso e decideremo poi cosa fare con loro. Capiamo che la gente voglia la risoluzione dei contratti, ma non è così semplice. Ci sono delle leggi da rispettare".