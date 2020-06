Dortmund, Favre: "Vittoria meritata, dobbiamo pensare di partita in partita"

A margine della vittoria di misura sull'Hertha Berlino, la seconda consecutiva dopo il k.o. nello scontro diretto con il Bayern, Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha dichiarato: "Il gol dell'uno a zero è stato piuttosto bello, è stato decisivo l'assist in elevazione di Brandt. Abbiamo creato diverse occasioni, penso che la vittoria sia ampiamente meritata. L'importante è aver prodotto chance in questo modo, adesso dobbiamo continuare a pensare di partita in partita".