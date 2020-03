Emergenza Coronavirus, in Inghilterra non si riprenderà prima del 30 aprile

La Premier League, l'EFL e la PFA si sono incontrati oggi e hanno discusso della crescente gravità della pandemia di COVID-19. Tutte e tre le organizzazioni continueranno a stare vicine ai soggetti colpiti dal virus. La Premier League, l'EFL e la PFA hanno convenuto che dovranno essere prese decisioni difficili per mitigare l'impatto economico dovuto all'attuale sospensione del calcio professionistico in Inghilterra e hanno stabilito di lavorare insieme per arrivare a soluzioni condivise. Le leghe non riprenderanno prima del 30 aprile. Lo faranno solo quando le condizioni lo consentiranno. Ulteriori incontri si terranno la prossima settimana, al fine di formulare un piano comune per affrontare le difficili circostanze che devono affrontare le leghe, i loro club, i giocatori, gli addetti ai lavori e i tifosi.