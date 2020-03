ESCLUSIVA TMW - Coronavirus, ag.Schelotto: “Premier League, comportamento da dilettanti”

esclusiva Coronavirus, ag.Schelotto: “Premier League, comportamento da dilettanti”

“Rinviare soltanto Brighton-Arsenal è follia, avrebbero dovuto decidere anzitempo di sospendere tutta la Premier League anziché pensare adesso al rinvio, quantomeno per una questione di rispetto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Brighton Ezequiel Schelotto, Alessandro Grigoletto.

Pandemia Coronavirus: Schelotto come la vive in Inghilterra?

“Ha tanti amici in Italia, ovviamente è interessato. Alcune settimane fa c’è stato qualche caso a Brighton. Ma a differenza nostra che al telegiornale se ne parla tutti i giorni, in Inghilterra ne parlano soltanto in tarda serata. Peraltro fino a ieri sera sapevano che avrebbero giocato a porte chiuse. Oggi è una situazione mondiale, va gestita”.

E gli allenamenti come sono cambiati?

“Si allenano a ranghi ridotti. E le squadre che hanno giocato contro l’Arsenal devono controllarsi. Sarebbe stato più opportuno rinviare tutto da subito. La Premier ha un’organizzazione impeccabile, ma in questo caso chi di dovere si sta comportamento da dilettante”.