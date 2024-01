Ufficiale Granada, il centrocampista serbo Petrovic torna in patria. È del Vojvodina

Nelle scorse ore un calciatore ha lasciato la rosa del Granada, ora diretta sul mercato dall'italiano Tognozzi, per tornare in patria. Momentaneamente, ma con la prospettiva di (ri)stabilirsi a titolo definitivo: è Njegos Petrovic (24 anni), centrocampista serbo classe 1999 che ha lasciato il club di Liga per trasferirsi al Vojvodina con la formula del prestito con diritto di riscatto.