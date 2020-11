Il giorno del Classico d'Ucraina. Ma la Dinamo affronta lo Shakhtar con ben 12 assenti per Covid

Tantissime assenze in vista della gara di oggi tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev. Segodnya, media ucraino, spiega che c'è una lunghissima lista di giocatori positivi al Covid in casa dei capitolini che dovranno saltare lo scontro diretto di oggi. Shepelev, Lednev, Tsitashivili, Garmash, Duelund, Karavaev, Beluta, Shaparenko, Buschan, Boyko, Mykolenko e ora anche Supryaga. Ben dodici assenze in tutto per la formazione di Lucescu, dall'altra parte non ci sono positività nella rosa dello Shakhtar di Castro che avrà dunque tutti a disposizione per il Classico. Le due formazioni sono eurorivali delle italiane: lo Shakhtar nel girone dell'Inter, la Dinamo in quello della Juventus.